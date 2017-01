Etudier l'atrophie musculaire en micropesanteur

Menée en lien avec le Cadmos, l’expérience Mares Sarcolab-3, l'une des plus complexes de la mission Proxima, vise à mieux comprendre les effets de la micropesanteur sur le système musculaire.

Fruit de huit années de travail, l'expérience Mares Sarcol ab-3 c onstitue actuellement l'une des expériences scientifiques les plus poussées en matière de recherche physiologique à bord de la Station spatiale internationale. Dédiée à l'étude du tissu musculaire, elle doit notamment permettre de comprendre comment le cerveau intègre la perte musculaire observée sur les astronautes en micropesanteur et renvoie les informations.

L'expérience est menée à bord du laboratoire européen Columbus, en collaboration entre l'Europe, les Etats-Unis et la Russie. Elle utilise le dispositif Mares de l'Agence spatiale européenne, livré sur l'ISS en 2010.

Thomas Pesquet, aidé du cosmonaute russe Sergueï Ryjikov, a déjà utilisé le dispositif à trois reprises depuis son arrivée à bord de la station, en lien avec le Cadmos, l e centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales du Cnes, à Toulouse. L'opération sera renouvelée 30 à 45 jours avant son retour, puis sera suivie de mesures post-vol.