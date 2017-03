Etihad Regional va lancer une ligne Genève-Brest

A compter du 6 juillet jusqu'au 24 septembre, la comagnie Etihad Regional (la marque de Darwin Airline depuis sa reprise par Etihad) assurera une ligne Genève-Brest à raison de deux vols hebdomadaires, tous les jeudis et dimanches. Les lignes seront opérées en Saab 2000 de 50 places. Brest sera la cinquième destination saisonnière opérée de Genève après Biarritz, Cagliari, Ibiza et Olbia.

Etihad Regional opère avec une flotte de six avions à turbo-propulseurs Saab 2000 de 50 sièges et quatre avions ATR 72-500 de 68 sièges. Il dessert plusieurs destinations dans quatre pays européens : la Suisse, la France, l'Italie et l'Espagne.