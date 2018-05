Etihad pourrait réduire la voilure

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Et pour y arriver, le transporteur pourrait notamment revoir ses commandes d'avions, soit par le biais de reports de livraisons, soit d'annulations, selon Reuters. Etihad Airways a encore 52 Boeing 787 à réceptionner dont 30 Boeing 787-10. S'ajoutent 25 Boeing 777-8/9 mais dont le calendrier des livraisons ne s'ouvrira pas avant 2020. Du côté d'Airbus, Etihad a commandé ferme 36 Airbus A320neo/A321neo ainsi que 62 Airbus A350 dont 22 A350-1000.

L'ardoise Alitalia et Air Berlin continue de peser sur les comptes de Etihad Airways . Après y avoir laissé près de 2 Md$ d'investissements par "pertes et profits", Etihad Airways a lancé en 2016 une "revue stratégique" complète sous la houlette de Tony Douglas, directeur général de la compagnie aérienne. Ce dernier a été dans le passé directeur général de la société gestionnaire des aéroports d'Abou Dhabi ainsi que directeur général de la société gestionnaire des ports d'Abou Dhabi. L'Emirat lui doit la réussite du port Khalifa. Un facteur qui a joué dans son retour à Abou Dhabi après un passage au ministère britannique de la Défense comme directeur des achats. Ce gestionnaire attesté a donc la tâche de remettre à plat le plan stratégique de Etihad Airways afin d'assurer à la compagnie aérienne "un développement pérenne".

