Etihad annonce ses premières suppressions de postes

Pour la première fois de sa jeune histoire, Etihad Airways vient d'annoncer des suppressions de postes. Soulignant "un environnement concurrentiel de plus en plus dur" et un "contexte économique mondial affaibli", la compagnie aérienne d'Abu Dhabi a décidé de mettre en place un plan de réduction de ses coûts qui comprend la suppression d'un nombre, pour l'instant, non précisé d'emplois.

La réduction des effectifs se fera essentiellement par le biais de l'attrition et du non-remplacement. Pourraient s'ajouter des départs volontaires négociés, voire même des licenciements. Se disputant pratiquement le même réseau avec ses concurrentes Qatar Airways et Emirates, Etihad Airways est aussi frappée de plein fouet par la baisse de sa clientèle haute contribution, conséquence de la baisse des cours du pétrole qui se traduit par un ralentissement du rythme de croissance d'économies dépendantes de cette matière première.

Sans oublier les activités annexes du para-pétrolier qui, elles aussi, nourrissent d'autres secteurs (assurances, ingénierie financière, BTP, hôtellerie, restauration,.....)