Etihad Airways Engineering pousse sur l'impression 3D

Après avoir noué des collaborations avec Siemens AG et Strata Manufacturing en matière d'impression 3D, Etihad Airways Engineering vient de sceller une collaboration avec EOS.

Etihad Airways Engineering joue plus que jamais la carte de l'impression 3D ou fabrication additive. La filiale MRO de la compagnie aérienne de l'Emirat d'Abou Dhabi vient de nouer un nouveau partenariat avec l'un des acteurs du marché de la fabrication additive. Le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways a été l'occasion de mettre en avant ce partenariat avec EOS avec la présentation d'une aile avant de voiture de Formule 1 imprimée en 3D en grandeur réelle. EOS produira des éléments pour cabine avions par fabrication additive polymère. Ce n'est pas le premier partenariat scellé par Etihad Airways Engineering dans le domaine de la fabrication additive. Une première collaboration a été mise en en place avec Siemens AG et Strata Manufacturing pour la production de cadres plastiques entourant les écrans vidéo des systèmes de divertissement installés sur les sièges passagers. Avec à la clef, une MRO optimisée, des délais réduits et la possibilité de personnaliser. La filiale MRO vise à terme la réalisation de cabines passagers avion entièrement imprimés en 3D.