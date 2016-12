Etihad Airways convole avec Lufthansa

Etihad Airways et la compagnie aérienne Lufthansa ont conclu un accord de partage de codes qui entrera en vigueur en janvier 2017. Dans le cadre de cet accord, la compagnie aérienne allemande placera son code "LH" sur deux vols quotidiens sans escale d'Etihad Airways, entre sa base principale d'Abu Dhabi et Francfort, ainsi que sur deux vols quotidiens sans escale entre Abu Dhabi et Munich. En retour la compagnie d'Abu Dhabi apposera son code sur les vols long courrier de Lufthansa et sur les liaisons intercontinentales sans escale entre sa base principale de Francfort, et Rio de Janeiro (Brésil) ou encore de Bogota (Colombie).

Parallèlement, le groupe Lufthansa prévoit de louer 38 avions d'Airberlin (dont Etihad Airways contrôle 29% du capital) pour Eurowings, sa filiale low cost, qui en récuperera 33, les cinq autres allant vers Austrian Airlines.