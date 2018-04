ETIAS : Accord final entre le Parlement et la Commission Européenne

Le 25 avril, le Parlement européen et la Commission européenne sont parvenus à un accord politique final sur la création de l'ETIAS (Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages) qui doit permettre, comme le formulaire ESTA américain, de mieux contrôler les voyageurs issus de pays non-communautaires qui entrent dans un pays de l'Union Européenne. L'ETIAS prend son origine dans une proposition de la Commission européenne remontant à novembre 2016.

L'ETIAS permettra de vérifier les informations communiquées par les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa, grâce à une application en ligne, préalablement à leur voyage vers l'UE, pour déterminer s'ils posent un risque d'immigration irrégulière ou en matière de sécurité ou de santé publique.

L'autorisation sera obtenue grâce à une procédure simple, et sera délivrée en quelques minutes. L'autorisation, qui nécessitera de remplir un formulaire sera valable cinq ans et pour de multiples voyages. Des frais de dossier de cinq euros seront appliqués à tous les demandeurs âgés de plus de 18 ans. L'ETIAS devrait entrer en vigueur à partir de 2020.