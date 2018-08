Ethiopian Airlines va relancer une compagnie en Zambie

La compagnie Ethiopian Airlines, qui connaît depuis quelques années un très fort développement, a signé un accord avec l'Etat de Zambie pour lancer un nouveau transporteur national dans le pays. L'IDC (Industrial Development Corporation) de Zambie détiendra 55% du capital de la nouvelle compagnie, baptisée Zambia Airways, tandis qu'Ethiopian Airlines détiendra les 45% restants. Les actionnaires prévoient un investissement initial de 30 M$, avec une flotte de départ de 12 avions, et un trafic qui devrait atteindre plus de 1,9 million de passagers à l'horizon 2028. La compagnie lancera d''abord des lignes intérieures et régionales, avant de lancer des routes vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.

Ethiopian veut s'appuyer sur des partenariats avec d'autres compagnies africaines pour développer une stratégie multihub, alors qu'elle connaît une grande expansion avec une flotte de 108 appareils et plus de 100 destinations intérieures et internationales.

Zambia Airways était la compagnie nationale zambienne avant qu'elle tombe en faillite et soit liquidée en 1995. Sa continuatrice privée, opérant aussi sous la marque Zambian Airways, a elle suspendu ses activités en 2009. Actuellement, seul opère la petite compagnie Proflight Zambia, avec une toute petite flotte et seulement sur des vols intérieurs.