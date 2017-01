Ethiopian Airlines lance une ligne vers Madagascar

Le 28 mars prochain, la compagnie Ethiopian Airlines ouvrira une nouvelle desserte entre Addis Abeba et Antananarivo (Madagascar) à raison de trois vols hebdomadaires (mardi, jeudi et dimanche), opérés en Boeing 737-800. Cette nouvelle ligne permet de bonnes correspondances au départ de vols européens comme Francfort, Londres, Rome et Paris.

Cette ouverture de ligne intervient alors qu'Ethiopian Airlines a été sélectionnée dans la "short list" des candidats retenus (aux côtés d'Air Mauritius, Air Austral, Kenya Airways et AirLink) pour entrer au capital d'Air Madagascar et devenir son partenaire stratégique de développement.