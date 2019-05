Eté 2019 : Safran ouvre un centre de formation CampusFab

Le groupe international de hautes technologies, Safran, prévoit d’ouvrir son centre de formation et d’apprentissage, CampusFab, à l’été 2019, pour répondre aux nouveaux enjeux de l’industrie et de son renouvellement générationnel.

Implanté sur tous les continents, Safran ouvre, cet été, un centre d’apprentissage et de formation sur le site de Bondoufle. Le CampusFab permettra de former une centaine d’apprentis par an à tous les profils de l’industrie, des opérateurs sur machines aux ingénieurs. La formation sera spécialement associée aux métiers du numérique comme le codage ou la manipulation des robots. Organisée sur une durée de 2 à 3 ans, elle sera initiative ou complémentaire.

La création de CampusFab répond à trois objectifs : le premier est de répondre aux besoins de recrutement dans le secteur de l’industrie ; le deuxième de former les salariés déjà en poste à un univers digitalisé ; le troisième de renforcer l’attractivité et le dynamisme des métiers de l’industrie.

Safran emploie actuellement près de 92 000 collaborateurs dans le monde entier dont 45 000 en France. En 2018, il a recruté 3 000 personnes en France sur 13 000 dans le monde entier et accueilli près de 6 000 stagiaires et alternants. Le Groupe envisage quasiment les mêmes chiffres pour l’année 2019 et prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2022.

Dans le cadre de cette campagne de renouvellement générationnel, Safran doit répondre au défi de l’apprentissage. De plus, le Groupe et, plus généralement, l’industrie de la haute technologie, sont en période de transition face à l’évolution des métiers de la production vers l’électronique, autrement dit l’industrie du futur. Selon Jean-Luc Bérard, DRH de Safran, l’investissement du CampusFab n’a pas de prix car il serait très rentable sur le long terme.