Etats-Unis : Un programme commun pour remplacer le Harpoon et le Tomahawk

Retrouvez un dossier consacré aux missiles dans le dernier numéro d'Air & Cosmos actuellement en kiosque et disponible en version numérique .

A terme le futur missile devrait donc pouvoir remplacer à la fois le missile anti navires Harpoon et le missile de croisière Tomahawk. Un programme qui rappelle le projet FMAN/FMC franco-britannique .

L'étude lancée par le NAVAIR s'interessera à la fois à des solutions individuelles et à la mise en oeuvre de système de systèmes ou d'une famille de systèmes. Le NAVAIR analysera le système de propulsion, de navigation, de guidage, de communication, la charge utile et la charge militaire du missile. L'interopérabilité de l'arme, son autonomie dans un environnement contesté, sa capacité de collaboration avec d'autres missiles seront aussi étudiés.

Le NAVAIR demande aux industriels de présenter la maturité et le coût de différentes technologies existantes ou émergentes qui pourraient être employées pour le développement d'un nouveau missile opérationnel à l'horizon 2030. Ce missile devra à la fois pouvoir frapper des objectifs terrestre et maritimes.

Le Naval Air Systems (NAVAIR) de l' US Navy a publié le 12 avril 2019 une demande d'information concernant le programme Offensive Anti Surface Warfare (OASuW) .

