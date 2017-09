Etats-Unis : le Congrès en faveur d'un budget de défense de 700 mds de dollars

Le Congrès américain a voté en faveur d'une hausse du budget de Défense. La loi, adoptée à 89 voix contre 8, prévoit de consacrer 700 milliards de dollars à la Défense en 2018.

Ce montant dépasse largement celui des deux dernières années et même celui initialement demandé par Donald Trump. En effet, le président américain souhaitait porter le budget de Défense pour l'année 2018 à 668 milliards de dollars. Quant au budget de 2016, il était d'environ 610 milliards, ce qui représenterait une hausse de 15%.

Parmi ces 700 milliards de dollars de dépenses, une grosse partie irait aux opérations extérieures et au renouvellement voire renforcement des équipements. Ainsi, 60 milliards seraient alloués aux interventions américaines. Concernant le matériel, le Sénat américain souhaiterait que 94 F-35 soient acquis ainsi que 13 bâtiments maritimes. L'achat de missiles, d'armes, de véhicules terrestres, de munitions et d'équipements spatiaux sont également prévus. Le budget couvrira également les dépenses en R&D, la maintenance des matériels, la modernisation des infrastructures, etc.

Le budget doit encore être discuté entre le Congrès et la Chambre des représentants. Cette institution proposait cet été de consacrer à la Défense un budget de 696 milliards de dollars.