Etats-Unis : Boeing avance sur la prochaine génération d'ICBM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les Minuteman III sont l'un des éléments de la triade de la dissuasion nucléaire américaine. Ces missiles balistiques intercontinentaux pouvant être tirés depuis des silos repartis sur le territoire américain sont opérés par l'US Air Force. Les avions de l'US Air Force peuvent également mettre en oeuvre des armes nucléaires tactiques et l'US Navy maintient en permanence en mer des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.

L'ensemble du système Mineteman III doit être remplacé : système de vol, système d'arme, C2 et silos.

Selon Boeing, les solutions proposées mettaient en avant la modularité et la réduction des coût de possession du futur missile qui devrait rester en service au moins jusqu'en 2075.

Boeing s'était vu confié il y a quelques mois un contrat de maturation de technologie et de réduction des risques d'une valeur de 349M$ pour le programme Ground Based Strategic Deterrent (GBSD). Boeing a donc présenté de grandes options techniques qui ont été acceptées par l'US Air Force.

Boeing a annoncé le 30 novembre 2017 la validation du rapport établissant les spécificités techniques du futur missile balistique intercontinental basé à terre et destiné à remplacer les actuels missiles Minuteman III .

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage-Ingénieur(e)Création passerelle entre outils de dimensionnement et logiciel CAO (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.