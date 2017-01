Et si le secret de la satisfaction client était ailleurs ?

L’aéroport du futur ressemble de plus en plus à un centre commercial high-tech. Toujours plus vivant, il propose des services sur-mesure et connectés, et son offre marchande est toujours plus vaste. Si ces efforts contribuent à l’amélioration de la satisfaction passager, représentent-ils le seul levier d’amélioration pour toutes les sociétés de services concernées ?



Brussels Airport a constaté une diminution de 90% des plaintes déposées par les compagnies aériennes concernant le calcul des coûts de stationnement ; LSG Sky Chefs-Brahim a réduit ses coûts de main d’œuvre de 20% ; KLM optimise la planification des transitions et congés de ses pilotes ; et dans la MRO d’autres acteurs optimisent l’utilisation des plages et ressources dédiées à la maintenance.

Ce que ces sociétés ont en commun ? Utiliser une plateforme logicielle intégrée de planification et d’optimisation des opérations.



Avec cette solution éprouvée, tous les acteurs de l’aviation - depuis les compagnies aériennes jusqu’aux aiguilleurs du ciel - sont en mesure de :

• Créer des plannings multi-ressources efficaces, et communiquer plusieurs semaines à l’avance des tableaux de services fiables à leurs équipes

• Faire face rapidement à tout aléa ou perturbation, qu’il s’agisse de l’arrivée tardive d’un avion ou de conditions météorologiques difficiles

• Mettre à jour et propager en temps réel tout changement sur le planning

• Faciliter la collaboration entre plusieurs services ou organisations dont les services sont liés, voire interdépendants.



Pour découvrir le secret d’un environnement aéroportuaire agile et optimisé, vous pouvez télécharger le guide proposé par Quintiq (uniquement en anglais) :

Télécharger le guide.