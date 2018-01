Et le Vulcain 2.1 rugit

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour l'heure, la poursuite des essais du Vulcain 2.1 (en parallèle de ceux du Vinci , entamés en mai 2016 ) doit permettre d'explorer tout son domaine de fonctionnement en vol : poussée, rapport de mélange et conditions d’alimentation en ergols.

Développé par ArianeGroup pour propulser l’étage principal cryotechnique ( EPC ) d' Ariane 6 , le moteur Vulcain 2.1 est une version optimisée du Vulcain 2 de l'EPC d'Ariane 5 (développé à partir de 1988), permettant de simplifier et de réduire les coûts de production. Sa poussée dans le vide est de 1 360 kN.

