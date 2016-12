Et de trois MRJ sur le sol américain

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'avionneur envisage de convoyer quatre des cinq prototypes aux Etats-Unis tandis que le cinquième (FTA-5), déjà peint aux couleurs de la compagnie cliente ANA -All Nippon Airways- effectue des essais de pilote automatique au Japon.

Le Mitsubishi Regional Jet FTA-2 a décollé de Nagoya le 14 décembre, pour faire une première escale à l'aéroport de Guam puis à Majuro dans la République des îles Marshall, avant Honolulu et San Jose avant de se poser à Moses Lake. FTA-2 a ainsi parcouru 14 075 km en vingt heures et dix minutes.

Ils sont désormais trois avions, trois prototypes à effectuer leurs essais en vol depuis l'aéroport de Grant County à Moses Lake, dans l'état de Washington. FTA-2 a rejoint FTA-1 et FTA-4 qui étaient déjà présents.

