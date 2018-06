Esterline signe un accord avec Lockheed

La société Esterline Belgique (anciennement Barco Defense & Aerospace) a annoncé la signature d’un protocole d’accord (« Memorandum of Agreement », MoA) avec Lockheed Martin pour répondre aux Intérêts Essentiels de Sécurité prévus dans le programme de remplacement des F-16. Au travers de cet accord, les deux entreprises s’engagent à développer des partenariats sur le long terme si le gouvernement belge décide de choisir le F-35 en tant que successeur de ses F-16. Ce partenariat concernera principalement l'avionique et les systèmes d'affichage robustes. « Nous sommes ravis de signer ce protocole d’accord avec Lockheed Martin aujourd’hui, explique Kristof Vierin, Vice-Président, responsable des ventes pour les systèmes avioniques chez Esterline. Cet accord non seulement renforcera notre relation avec Lockheed Martin pour les décennies à venir, mais entraînera un surcroit d’activité pour notre installation basée à Courtrai ». En septembre 2015, Esterline Belgique, Ilias Solutions, Sabca et Sonaca, avaient déjà signé un accord initial avec Lockheed Martin, soulignant leur intention de développer davantage de collaborations dans le contexte du programme de remplacement des F-16. Esterline Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. Esterline Corporation se spécialise dans trois domaines principaux: les matériaux avancés; l’avionique et les contrôles; et les capteurs et systèmes. Esterline a un chiffre d’affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars et emploie environ 13 000 personnes dans le monde.