Essais opérationnels du MQ-8C Fire Scout

L'hélicoptère dronisé MQ-8C Fire Scout a fait l'objet d'essais opérationnels à bord de la corvette USS Coronado de l'US Navy.

L'US Navy a annoncé le 9 juillet 2018 la fin d'une série d'essais opérationnels (Initial Operational Test and Evaluation) du drone à voilure tournante MQ-8C Fire Scout à bord de la corvette littorale LCS Coronado (LCS 4).

Le MQ-8C est le successeur du MQ-8B, drone plus petit qui a déjà été déployé en opération par l'US Navy. Le MQ-8C avait déjà été embarqué en 2014 à bord du destroyer Jason Dunham (DDG 109) et sur la LCS Montgomery (LCS 8) en 2017.

Les derniers essais ont eu lieu au large de la Californie et avaient pour objectifs de tester le drone dans le cadre de scénarios opérationnels. L'escadron d'essais et d'évaluation en vol VX-1 a conduit les expérimentations. Des engagements ont été simulés pour évaluer les capacités du MQ-8C dans les missions d'identification d'objectifs et de recueil de renseignement. Le but était aussi de voir s'il était possible d'opérer simultanément à bord du Coronado un hélicoptère MH-60S et le MQ-8C. L'US Navy a reconnu que cela a été possible au prix d'un important effort de planification et de coordination.

Selon l'US Navy, la fin de ces essais opérationnels marque une étape importante pour le programme MQ-8C. Les essais se poursuivront à quai en se focalisant sur le maintien en condition opérationnel du MQ-8C et la cyber sécurité du système.