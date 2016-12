Essais en vol du système de ravitaillement de l'Advanced Hawkeye

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'appareil de guet aérien et de commandement a été déclaré opérationnel en octobre 2014 . Il équipe déjà des escadrons de l'US Navy.

L'Advanced Hawkeye est le successeur du Hawkeye. Extérieurement, L'E-2D de Northrop Grumman ne se distingue pas vraiment de son prédécesseur l'E-2C. Mais à l'intérieur le nouvel appareil de guet aérien a été totalement modifié par rapport au Hawkeye : • de nouveaux moteurs ont été intégrés afin d'optimiser la production d'énergie et les systèmes de refroidissement (Pour le nouveau radar) ; • le Radar à balayage mécanique a été remplacé par un radar à antenne active combinant des capacités de balayage électronique et mécanique ; • le fuselage a été renforcé pour supporter la masse accrue de l'appareil ; • les systèmes de communication ainsi que le système de mission ont été modernisés ; • un cockpit doté d'un avionique numérique a été intégré. Le co-pilote peut désormais pleinement agir en tant que quatrième opérateur tactique.

