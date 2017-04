Essais en mer pour le MQ-8C

L'US Navy vient de terminer une série d'essais en mer du drone à voilure tournante MQ-8C Fire Scout à bord de la corvette LCS-8 "USS Motgomery". En sept jours plus de 37 appontages on été réalisés.

Le MQ-8C Fire Scout est un drone à voilure tournante développé par Northrop Grumman à partir d'une cellule d'hélicoptère Bell 407. Ce véhicule emploie les systèmes développés pour le MQ-8B un drone à voilure tournante plus petit qui a déjà été déployé en mission par l'US Navy. Par rapport au MQ-8B, le MQ-8C bénéficie d'une plus grande autonomie (Environ 8h de vol selon l'US Navy), d'un rayon d'action élargi (150 nautiques) et d'une capacité d'emport de charge utile plus importante (317 kg). Ce véhicule n'est pas destiné à totalement remplacer les hélicoptères MH-60 de l'US Navy mais à les compléter. Il est cependant arrivé que des bâtiments américains soient déployés avec uniquement un drone MQ-8B à bord.

Ces essais se sont concentrés en particulier sur les phases de décollage et d'appontage du MQ-8C sur la plate-forme hélicoptère du "Montgomery". Les tests ont aussi permis d'évaluer l'inter opérabilité de l'hélicoptère autonome avec les systèmes du bâtiment. Le NAVAIR, organisme en charge de la conduite des programmes de l'aéronavale américaine, explique que ces essais ont permis de définir l'enveloppe de vol de l'appareil depuis une LCS : limites d'emploi de l'appareil en fonction du roulis, du tangage, de la force et la direction du vent sur le pont. Les interférences électromagnétiques du système de contrôle et de liaison de données du Fire Scout avec les capteur du "Montgomery" ont également été évalués.

Début avril 2017, l'US Navy a validé le jalon C (Milestone) du programme MQ-8C permettant ainsi le lancement des essais opérationnels initiaux à l'autonome 2017.