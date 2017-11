Essais du parachute-frein du F-35A norvégien en Alaska

Une campagne d'essais du parachute-frein du F-35A norvégien est en cours en Alaska.

Lockheed Martin et l'armée de l'air norvégienne testent actuellement le système par climat froid et sur piste verglacée sur la base d'Eielson en Alaska. Les essais ont lieu dans le cadre du processus de certification du parachute-frein propre aux F-35A destinés à la Norvège et aux Pays Bas.

Le parachute-frein doit permettre de ralentir les appareils durant les phases d'atterrissage. Il peut ainsi permettre de réduire la taille des pistes nécessaires à l'atterrissage du F-35. Un logement a du spécifiquement être conçu pour abriter ce parachute-frein. Le système est placé à l'arrière de l'appareil au dessus du moteur. Il s'agit d'un système assez volumineux, facilement identifiable à l'oeil nu. Il a été conçu pour ne pas affecter la furtivité du F-35A.

Le 3 novembre, les trois premiers F-35 de la Royal Norwegian Air Force sont arrivés sur la base aérienne d'Ørland.