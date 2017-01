Essai réussi pour le missile anti-piste indien

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

De la classe des 120 kg, cette armement a été développé pour détruire des pistes d'aéroports, des bunkers, des hangars d'avions et autres structures renforcées. Le missile est tiré à une distance de sécurité de 100 km. Outre les Sukhoi Su30MKI, le missile doit pouvoir être tiré par les Jaguar modernisés.

La Defence and Research Development Organisation indienne (DRDO) a testé avec succès un missile anti-piste de fabrication nationale, le Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW). L'essai a été réalisé par l'Indian Air Force avec un Su-30MKI, fin décembre.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.