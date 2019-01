Essai du Simbad-RC de MBDA contre une cible de surface

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le système téléopéré Sibad-RC a été conçu pour être embarqué sur des bâtiments de combat pour mettre en oeuvre le missile sol-air courte portée Mistral. Chaque Simbad-RC est équipé de deux missiles. Le système peut cependant aussi être employé contre des cibles évoluant en surface grâce à son autodirecteur infrarouge et son système de traitement d'image.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.