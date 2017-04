Essai du missile Sea Venom/ANL sur Lynx

MBDA a annoncé avoir réalisé en mars 2017 des essais d'embarquement et de largage du missile Sea Venom/ANL sur un hélicoptère Lynx Mk 8 de la Royal Navy.

Le missile Sea Venom/ANL est le fruit d'un programme franco britannique destiné à équiper les hélicoptères AW159 Wildcat de la Royal Navy et les Panther de la Marine Nationale d'une capacité anti navire. Baptisé Sea Venom au Royaume-Uni, ce missile est appelé Anti Navire Léger (ANL) en France. D'une masse de 110 kg et long de 2,5 m le Sea Venom/ANL a une portée annoncée de 20 km. Il est doté d'un autodirecteur infrarouge offrant des capacités "tir et oublie". La charge militaire de 30 kg permet au missile d'être efficace contre des embarcations légère ou des bâtiments de combat légers (Jusqu'aux corvettes). Le Sea Venom/ANL peut également être employé contre des objectifs côtiers. Il est prévu que les hélicoptères moyens puissent emporter jusqu'à quatre Sea Venom/ANL.

MBDA a testé l'intégration et le lancement du missile depuis un Lynx Mk 8 (Un appareil qui est en cours de retrait au sein de le Royal Navy). Ces essais ont été réalisés sur le polygone de Larkhill à Boscombe Down en collaboration avec la Royal Navy, le DSC (UK Defence Solution Centre) et QinetiQ.

Le Lynx de la Royal Navy a réalisé des essais d'emport de l'arme avant de procéder au largage de deux missiles, visiblement inertes, et dotés d'équipements d'essais. Selon MBDA, ces essais ont permis de qualifier l'emport du missile sur Lynx mais aussi sur Super Lynx. Le missilier européen affirme également que ces essais démontrent la possibilité de facilement intégrer le Sea Venom sur tout type de plateforme. En France, la DGA conduit actuellement les essais d'intégration de l'ANL sur Panther.