Espagne : Premiers Typhoon P1Eb FW livrés

L'appareil a été assemblé à Getafe en Espagne. L'Espagne a commandé 73 Typhoon dont six restent à livrer entre 2018 et 2019. Ils seront à ce même standard P1Eb FW.

Celle-ci doit comprendre, selon BAE Systems , autre membre du consortium Eurofighter qui produit l'appareil, une amélioration du radar, de l'avionique du système d'auto protection DASS et l'intégration de capacités d'attaque au sol guidées avec un pod de désignation laser et des bombes Paveway IV. Des améliorations dont la Royal Air Force bénéficie déjà.

Le 22 décembre 2017, l'armée de l'Air espagnole a receptionné deux premiers Typhoon au standard P1Eb FW (Phase 1 Enhanced Further Work).

