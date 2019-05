Eric Béranger devient président de MBDA

Avant de rejoindre MBDA, Eric Béranger était président de OneWeb après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité chez Airbus Defence and Space.

Eric Béranger est le nouveau président du missilier européen MBDA. Succédant à Antoine Bouvier, il présidait il y a peu OneWeb après avoir été en 2014 responsable des Programmes au sein d'Airbus Defence and Space. Diplômé de l'X et de Telecom Paris, il travaille pour France Telecom, la Société Générale puis rejoint Matra Marconi Space. Il devient directeur du marketing pour les activités spatiales d'EADS et à ce titre a mené les négociations qui ont débouché sur le contrat Skynet 5-Paradigm avec le ministère britannique de la Défense. En 2003, Eric Béranger créé Astrium Services dont il devient le président. Il ajoute plusieurs contrats à son actif : Skynet 5, Satcom BW (Allemagne), Yahsat (UAE), Passerel (France) et réalise l'acquisition de Vizada à la fin 2011.