Equipages ISS : changement sur Starliner, Thomas Pesquet « très bientôt » affecté

Tandis qu’intervient un changement inopiné au sein de l’équipage du premier vol habité du CST-100 Starliner, la ministre Frédérique Vidal confirme une nouvelle opportunité de vol pour Thomas Pesquet.

L’astronaute américain Eric Boe, 54 ans, devait participer en août prochain au premier vol habité du vaisseau CST-100 Starliner développé par Boeing, aux côtés de Chris Ferguson et de Nicole Mann.

Il vient malheureusement d’être écarté pour raisons médicales et remplacé au pied levé par son collègue Mike Fincke.

Ce dernier, à bientôt 52 ans et en trois missions, a séjourné plus de 381 jours dans l’espace, ce qui a constitué un record américain, battu en octobre 2015 par son compatriote Scott Kelly lors de la mission One-Year.

Eric Boe ne quitte pas pour autant la Nasa, et vient d’intégrer le Bureau des astronautes à Houston, au Texas, comme assistant du directeur du programme Commercial Crew, en remplacement de Mike Fincke.

Calendrier à définir.

Le médiatique astronaute français n’a jamais caché son souhait de retourner dans l’espace après son séjour à bord de la Station spatiale internationale, entre novembre 2016 et juin 2017, et le Cnes s’était depuis quelques temps préparé à une telle éventualité, en travaillant sur le programme provisoirement baptisé Proxima 2.

L’attente ne devrait plus être très longue et la reprise de l’entraînement devrait être imminente puisque, à l’occasion de ses vœux le 22 janvier, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal a annoncé que Thomas Pesquet s’était vu proposer une nouvelle mission par le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Jan Woerner.

Cette mission pourrait intervenir « très bientôt », vraisemblablement fin 2020 ou début 2021, en fonction du calendrier de l’ISS, assez compliqué à définir en ce moment avec les risques de retards des nouveaux vaisseaux Starliner et Dragon Crew de SpaceX.