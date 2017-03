Enième plan de restructuration pour Alitalia

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La compagnie italienne est aux prises depuis plusieurs années avec une crise financière de grande ampleur. L'arrivée d'Etihad Airways en 2014, qui a pris 49% du capital du transporteur italien, n'a rien changé. Le plan de restructuration prévoyait un retour à l'équilibre en 2017. Au contraire, la perte de la compagnie a atteint 460 millions d'euros l'année dernière et devrait encore se chiffrer à plusieurs centaines de millions cette année.

Selon Alitalia, le retour à l'équilibre pourrait lui permettre d'agrandir sa flotte et de lancer dix nouvelles routes long courrier entre 2019 et 2021.

La compagnie italienne annonce qu'elle va supprimer 2000 emplois supplémentaires et vise à présent un retour à l'équilibre en 2019.

