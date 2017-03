Engie Ineo garde la MCO des Twin Otter de l'Armée de l'Air

Engie Ineo vient de se voir renouveler pour une durée de sept ans le marché de MCO (Maintien en condition opérationnelle) des cinq avions DHC-6 Twin Otter de l'Armée de l'Air. Le premier contrat avait été notifié en août 2012. Propulsé par de turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6-A27, le Twin Otter peut transporter 20 passagers ou 15 parachutistes équipés.

L'Armée de l'Air l'utilise pour le transport de personnels et de matériels, pour du parachutage et des missions de reconnaissance. Détenant les agréments FRA145 et Part M, Engie Ineo réalise l'ensemble des opérations de maintenance, de traitement des obsolescences, de gestion de configuration et de navigabilité. Les prestations couvrent l'intégralité des appareils, cellule, moteurs, hélices et organes, accessoires, équipements (OAE) associés, et son rémunérées forfaitement à l'heure de vol.