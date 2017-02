ENGIE et Airbus DS remportent le contrat DESCARTES STCA

Les acteurs des opérations aériennes vont être dotés d'un nouveau "service sécurisé de téléphonie intersites sur IP (Internet Protocol)". C'est à dire d'un réseau de communication protégé et à haute disponibilité a annoncé Airbus DS le 6 février 2017.



Ce service sera fourni par un groupement d'entreprises formé par ENGIE Ineo en tant que mandataire et Airbus Defence & Space (DS) en tant que co-traitant. Les deux entreprises ont remporté le contrat DESCARTES STCA de la Direction générale de l’armement (DGA). Le contrat DESCARTES a pour objectif la modernisation des réseaux d'infrastructures du ministère de la défense. Le volet STCA devrait permettre de mettre en cohérence les réseaux de contrôle aérien civils, les réseaux militaires français et ceux de l'OTAN dans le cadre de la mise en place du ciel unique européen. Selon Airbus DS, "le contrat porte sur la conception, le déploiement et le soutien, sur une soixantaine de sites en France métropolitaine, du système de téléphonie opérationnel ainsi que du système de sécurité répondant aux exigences de très haute disponibilité et de résilience du contrôle aérien."