Energy : déterminer les besoins énergétiques des astronautes

« J’ai suivi un régime strict pendant 48 heures, puis tout au long des neuf jours restants, explique l'astronaute sur sa page Flikr. Il m’a fallu noter avec précision tout ce que je mangeais. Les chercheurs m’ont fait harnacher à une machine capable d’enregistrer la quantité d’oxygène dans ma respiration, j’ai porté un capteur d’activité, et j’ai dû boire de l’eau avec des isotopes de manière à ce que les chercheurs puissent analyser mes urines afin de comprendre exactement comment ma dépense d’énergie change dans l’espace. »

Thomas Pesquet s'y est prêté à son tour durant une dizaine de jours au début du mois, en liaison avec les scientifiques rassemblés au Cadmos , le centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales du Cnes, à Toulouse.

La détermination des besoins énergétiques constitue une question cruciale pour garantir la bonne santé et la performance des équipages lors de missions spatiales de longue durée. C’est l’objectif de l’expérience Energy, régulièrement menée depuis mai 2012 à bord du laboratoire Columbus de la Station spatiale internationale.

Durant dix jours, Thomas Pesquet et Peggy Whitson ont mené l’expérience Energy à bord de l’ISS. L’analyse de ses résultats permettra de connaître précisément leur consommation énergétique.

