Encore 10 mois dans la vue pour le télescope James Webb

Le télescope devra être placé sur une orbite héliocentrique située sur le point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Sa mission primaire devra durer 5 ans et demi.

Ce glissement de calendrier ne remet pas encore en question le lancement du JWST par une Ariane 5 ECA (sélectionnée en 2003), malgré la mise en service d’Ariane 6 à partir de juillet 2020 : la période de transition entre les deux lanceurs lourds européens doit durer jusqu’à fin 2022, et pourrait même être prolongée en 2023 si besoin.

D’octobre 2018, comme espéré en septembre dernier, l’objectif est désormais passé au 30 mars 2021, soit près de 30 mois plus tard. Quand à la facture, elle s’élève désormais à plus de 8,8 milliards de dollars. Les premières esquisses du projet remontent à 1989, lors que le Space Telescope Science Intitute (STScI), l’institut qui allait gérer le télescope spatial Hubble envisageait la succession de ce dernier, à partir de 2005.

Des vis et des rondelles avaient en effet été trouvées sous le télescope, visiblement en provenance de son bouclier thermique, à l’issue de deux essais « de routine » effectués fin avril dans les installations de Northrop Grumman, à Redondo Beach (Californie). Ces tests étaient destinés à simuler les chocs provoqués par la séparation de l’instrument avec son adaptateur (fourni par Ruag Space) après le lancement, ainsi que les vibrations sonores du décollage.

La saga continue : pour la troisième fois en 9 mois , la Nasa annonce un glissement de la date du lancement de son télescope James Webb (JWST), construit par Northrop Grumman et Ball Aerospace.

