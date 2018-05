Enac : 32 bourses d'études à l'international

Sélectionnés sur critères académiques et sociaux, 32 élèves de l'Enac ont reçu une bourse d'un montant entre 1 000 et 8 500 euros.

Aider les élèves de l'Enac à pouvoir poursuivre leurs études à l'étranger, tel est l'objectif des bourses à l'international mises en place par l'école et le Fonds de dotation Enac qui compte pour mécènes le Gifas et des entreprises comme ATR, Rockwell Collins, Thales, Egis. Mais aussi des particuliers comme les diplômés de la promotion 1980 de l'Enac ou encore Natacha et Jahid Fazal-Karim, fondateur de Jetcraft.

Au total, le Fonds de donation Enac a réussi à collecter plus de 100 000 euros pour cette année 2018. Une somme qui a permis d'attribuer des bourses à 32 élèves de l'Enac avec des montants allant de 1 000 à 8 500 euros après une sélection sur critères académiques et sociaux. Ces bourses vont aider les étudiants à financer leur départ à l'étranger sur l'année 2018-2019 pour suivre un séjour d'études, un stage dans un laboratoire de recherche ou en entreprise, ou pour financer une partie des frais de scolarité de leur cursus bi-diplômant.