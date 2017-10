En image : l'exercice Serpentex 2017

Du 11 au 29 septembre 2017, l'armée de l'Air a organisé l'exercice Serpentex sur la base de Solenzara en Corse. Air & Cosmos a suivi cet entrainement durant trois jours. Retour en image sur Serpentex 2017.

L'exercice Serpentex est centré sur l'appui aérien rapproché. Le soutien apporté par les moyens aériens aux troupes engagées au sol. Pour cordonner ces moyens aériens et les autres moyens d'appui feu (Artillerie en particulier), des JTAC (Joint Terminal Attack Controller) sont déployés au plus près des combat. Ces contrôleurs aériens avancés sont formés au dialogue avec les équipages des aéronefs. Leur mission est aussi de conseiller le commandant des forces terrestres afin d'optimiser l'emploi de l'arme aérienne.

Les dialogues entre les JTAC et les équipages sont très standardisés par des normes OTAN. Pour autant dans l'action le dialogue peut être compliqué. Il est donc important que les pilotes et les JTAC s'entrainent et s'habituent à travailler dans un cadre réaliste. Un réalisme qui passe par la présence de troupes venues de différents pays de l'OTAN avec leurs accents, leurs moyens et parfois leurs habitudes.

Retrouvez prochainement dans Air & Cosmos un reportage complet sur Serpentex 2017.