En attendant Adélaïde

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Il comprendra trois présentations (en anglais) : « Une approche étape par étape pour l'accès à faible coût à l'espace », « Le Sommet 0G » et « La mission Proxima ».

Cette année, c'est la ville d'Adélaïde, en Australie, qui accueillera la 68e édition de l'IAC, du 25 au 29 septembre . Le thème sera « Déverrouiller l'imagination, favoriser l'innovation et renforcer la sécurité ».

C ette semaine, du 20 au 24 mars, comme chaque année au printemps, se déroulent les Spring Meetings de l'Académie internationale d'astronautique (IAA), de la Fédération internationale d'astronautique (IAF) et de l'Institut international de droit spatial (IISL), réunions essentiellement consacrées aux préparatifs du Congrès mondial d'astronautique (IAC) de l'automne suivant.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.