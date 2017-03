Emirates veut du pilote de ligne français

Emirates est en pleine campagne de recrutement de pilotes de ligne et ses équipes effectuent dans ce but un tour d'Europe avec une escale de deux jours à Paris. Une bonne nouvelle pour les pilotes de ligne à la recherche d'un emploi ou soucieux de quitter des contrats temporaires. Le CDD est en effet le quotidien d'un grand nombre de navigants techniques.

Les sessions d'information durant lesquelles les candidats potentiels pourront s'informer sur les processus de recrutement et les avantages proposés par Emirates se dérouleront à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Paris/Charles de Gaulle les 7 mars (10 h et 14 h) et 8 mars (10 h). Les candidats peuvent participer à l'une des trois sessions sans inscription préalable. Ils auront aussi la possibilité d'échanger avec des pilotes travaillant actuellement pour la compagnie aérienne.

Pour les pilotes qui ne peuvent se rendre disponibles ces deux jours, ils peuvent aussi candidater en ligne sur le site www.emirates.com/pilots. Rappelant que sa flotte est composée d'Airbus A380 et de Boeing 777, de quoi susciter l'appétit de pilotes lassés par les incohérences de la liste de seniorité; Emirates en profite aussi pour souligner que ses pilotes disposent de nombreux avantages dont un salaire détaxé (voilà qui va plaire à Bruxelles/ndlr), une couverture maladie complète ainsi que d'un "logement de fonction à Dubaï où ils peuvent vivre avec leur famille".