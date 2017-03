Emirates réduit sa flotte d'avions cargos

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Emirates n'est pas la seule à procéder à des réductions de capacité. Latam Airlines, qui a vu ses recettes cargo chuter de 16 %, a, de son côté, décidé de retirer un Boeing 777 Fret de son parc pour n'en garder qu'un seul aux côtés de six Boeing 767-300 Fret

Confrontée à un trafic de fret en baisse et anticipant un marché peu dynamique sur les prochains mois, Emirates SkyCargo, filiale d'Emirates, a décidé de sortir les deux Boeing 747-400 Fret de sa flotte en 2018. Deux appareils qui sortiront au terme de leur contrat de location et qui seront retournés à ASL Belgium Airlines. Emirates SkyCargo restera avec ses 13 Boeing 777 Fret.

