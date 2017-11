Emirates : la compagnie aux 100 Airbus A380

Emirates a réceptionné son 100ème Airbus A380, ce 3 novembre. Un moment symbolique qui rappelle le poids de la compagnie aérienne dans le programme. Elle doit en réceptionner 42 autres.

"Nous maintenons notre engagement envers le programme et travaillerons en collaboration étroite avec Airbus et nos partenaires pour poursuivre l'optimisation de notre produit Airbus A380 en attendant la livraison de nos 42 appareils commandés restants", a déclaré le Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, président d'Emirates, lors de la cérémonie de livraison du 100ème Airbus A380 à la compagnie aérienne à Hambourg, ce vendredi 3 novembre. Un chiffre symbolique qui rappelle le poids d'Emirates dans le carnet de commandes de l'Airbus A380. Avec 142 exemplaires commandés fermes, Emirates représente en effet, à elle seule, 45 % du total des ventes du très gros-porteur depuis son lancement.

Un avion qui a permis à la compagnie aérienne d'introduire plusieurs ruptures en termes de services aux passagers. Pas le concept de la "Suite" puisque Singapore Airlines lui a grillé la politesse en dévoilant sa propre formule dès 2007 mais avec l'introduction d'une douche pour les passagers de la Première classe. Par contre, Emirates introduit un véritable bar-lounge pour ses passagers de classe Affaires. La formule vient d'être revue et sera progressivement introduite en fonction des grandes visites de ses A380. Le bar conserve la forme du fer à cheval mais le lounge devient beaucoup plus convivial que l'actuel avec des places assises dans une nouvelle disposition, le long des hublots, de part et d'autre du bar. Il pourra accueillir un total de 26 passagers dont huit en places assises.

Sans oublier un service de divertissement audio-vidéo dans lequel Emirates aura investi pas moins de 1 Md€ pour lui apporter des améliorations permanentes : une offre de films croissante et de plus en plus diversifiée en fonction des différentes clientèles du transporteur, des écrans individuels qui n'ont cessé de grandir. Ceux de la Première classe sont ainsi passés de 27 à 32 pouces, de 17 à 20 pouces pour la classe Affaires et de 10 à 13,3 pouces pour la classe Economie. Se sont ajoutés des ports USB dans toutes les classes et une connexion WiFi permettant l'accès à 20 Mo de données.

Enfin, l'aéroport de Dubaï est le seul au monde à disposer d'un terminal entièrement dédié à l'A380. D'une capacité de 15 à 20 millions de passagers, il a été spécialement conçu pour s'adapter au mieux à une exploitation optimisée de l'A380. La taille et la surface utiles du bâtiment sont à la mesure du très gros-porteur : près de 530 000 m2 répartis sur une longueur de 645 m et une largueur de 91 m. Sur ce total, près de 40 000 m2 sont dédiés aux salons Première et Affaires. A chaque classe son étage. Chaque salon occupe l'intégralité de la longueur du hall. Ce qui donne un peu plus de 16 000 m2 au seul salon dédié aux passagers de la classe Affaires.

Une surface qui donne une intimité assurée et permet d'offrir la palette de services (restauration, zones de repos, espaces fumeurs, douches,...). Chaque étage a sa banque d'enregistrement et le passager rejoint par ascenseur sa passerelle d'embarquement. Elles sont au nombre de trois. Ce qui permet de fluidifier la gestion des passagers. A lui seul, ce terminal dédié à l'A380 représente un investissement de 2,8 Md€.