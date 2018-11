Emirates intègre la plateforme de connexions d'Easyjet

La compagnie low cost Easyjet a annoncé le 20 novembre que le transporteur de Dubaï, Emirates, allait rejoindre dans les prochains mois la plateforme de correspondances "Worldwide by Easyjet".

Les passagers de la low cost Easyjet pour utiliser le réseau vers Londres Gatwick, afin de bénéficier de connexions vers le réseau international d'Emirates vers Dubai dans un premier temps. A l'avenir, le nombre de destinations pourrait être étendu.

"Nous sommes ravis de l'intérêt des compagnies aériennes partenaires qui contribuent à développer Worldwide à travers notre réseau et ainsi étendre notre service de correspondance unique, dans plusieurs grands aéroports. Des dizaines de millions de passagers en correspondance effectuent chaque année des voyages qui commencent ou se terminent en Europe", déclare Johan Lundgren, PDG d'Easyjet.

"Worldwide by Easyjet" a été lancée en septembre 2017 et permet aux passagers de connecter des vols vers Londres Gatwick vers des vols long-courrier d'autres compagnies, avec deux transporteurs de lancement, WestJet et Norwegian. Thomas Cook Airlines, Corsair, La Compagnie les ont rejoints en décembre 2017 et la plateforme de connexions a été étendue à Milan Malpensa. Virgin Atlantic est devenue partenaire en octobre 2018.

"Worlwide by Easyjet" connecte maintenant un total de onze aéroports à travers l'Europe incluant Amsterdam, Barcelone, Paris CDG et Orly, Londres Gatwick, Milan Malpensa, Berlin Tegel et Venise Marco Polo. 53 millions du total de passagers annuels d'Easyjet peuvent connecter avec les services long courrier d'une compagnie partenaire, avec une seule réservation en passant par le portail de connexions digital.