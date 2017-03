Emirates fête ses 25 ans en France

Comme le temps passe. En 1992, Emirates ouvrait sa ligne Paris-Dubai. Vingt-cinq ans après, la compagnie aérienne assure désormais 32 vols passagers par semaine au départ de la France. S'ajoutent deux vols tout cargo. A Paris, se sont progressivement ajoutées Nice à raison d'un vol quotidien, puis Lyon avec cinq vols hebdomadaires. Lyon et Nice sont desservies en Boeing 777-300ER. Les 20 vols au départ de Paris sont assurés en Airbus A380.

Cela représente 1,2 million de passagers et 43 000 tonnes de fret de et vers la France par an. Emirates est un élément incontournable du paysage aérien français et mondial. C'est aussi une entreprise qui revendique "437 M€ de dépenses annuelles en biens et en services en France". En 2015, 86 % des vins achetés par Emirates provenaient de France.

Le directeur général pour la France d'Emirates, Thierry de Bailleul, voit les 25 prochaines années à sérénité. "Il s'agit de continuer à bien faire son métier. Maintenir un haut niveau de sécurité des vols, maintenir la qualité des produits et services aux passagers, maintenir nos coûts pour pouvoir proposer des tarifs attractifs", explique-t-il. Même le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, n'a finalement pas eu les effets négatifs un moment craints par la direction d'Emirates. "Il peut y avoir des effets temporaires mais la demande pour le voyage est bien toujours là", souligne Thierry de Bailleul.

La compagnie aérienne continue d'améliorer ses produits à bord de manière incrémentale : mise en place d'un débit Internet plus puissant, écrans vidéos remplacés par d'autres plus grands et refonte du bar de la classe Affaires sur les Airbus A380 autour d'un concept beaucoup plus convivial que le précédent.