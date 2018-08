Emirates fête les 10 ans de l'A380

Emirates opère des A380 depuis dix ans.

Emirates a célébré le 1er août les dix ans de l'A380 au sein de la compagnie, dont le premier appareil est entré en service le 1er août 2008. Sur les dix dernières années, la flotte d'A380 opérée par Emirates est parvenue à transporter 105 millions de passagers, réalisant plus de 115 000 vols et parcourant plus d'1,5 milliards de kilomètres. Cela correspondrait à 39 tours du monde, indique la compagnie qui réalise 80 vols quotidiens au départ de Dubaï. Par ailleurs, les A380 d'Emirates ont également servi à la réalisation de livraison humanitaire. Plus de 120 tonnes de nourriture et d'équipements médicaux auraient été livrés depuis 2013 par les A380 de la compagnie.

« Emirates est le plus grand opérateur d'A380 à travers le monde, avec 104 avions à double étage desservant 49 villes sur les six continents », indique la compagnie du golfe. A ce nombre, il faut d'ailleurs ajouter les 58 A380 commandés par Emirates.