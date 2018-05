Emirates en panne de pilotes

La compagnie aérienne est contrainte d'immobiliser temporairement une vingtaine de ses gros-porteurs Airbus A380 et Boeing 777 faute d'un nombre suffisant de pilotes.

Depuis le mois d'avril, Emirates procède à des immobilisations de Boeing 777 et d'Airbus A380 dans des proportions qui varient selon les mois. Une vingtaine de gros-porteurs pourraient être ainsi cloués au sol en juin prochain. Des immobilisations qui impactent les vols d'Emirates sur certaines destinations et qui traduisent une pénurie de pilotes, explique la compagnie aérienne. Emirates estime le manque entre 100 et 150 pilotes. "Un phénomène à court terme que la compagnie aérienne s'efforce de résoudre" avec une situation qui devrait "revenir à la normale en septembre ou octobre" prochains. Cette pénurie est aussi générée par des départs de navigants techniques, séduits par "les offres extrêmement compétitives" proposées par les compagnies aériennes chinoises, elles mêmes confrontées à une forte pénurie de pilotes. Le retour à la normale, annoncé pour l'automne, correspond à la sortie des promotions de l'école de formation mise en place par Emirates.