Emirates décale douze Airbus A380 d'un an

Emirates, principal client de l'Airbus A380 avec 142 exemplaires commandés fermes, a décidé de repousser d'un an des livraisons sur 12 Airbus A380. La compagnie aérienne en comptait d'ores et déjà 87 en flotte à fin novembre 2016. Six A380, initialement programmés pour l'année 2017, sont repoussés à 2018. Six autres sont désormais attendus en 2019 alors qu'ils devaient être réceptionnés par Emirates en 2018.

Des reports de livraisons qui ont fait l'objet d'un accord préalable entre Emirates et le motoriste Rolls-Royce ainsi que d'un autre entre la compagnie aérienne et Airbus. Le constructeur souligne que sa décision de réduire les livraisons de l'A380 à douze exemplaires en 2018 n'est pas remis en cause.

A fin novembre 2016, Airbus avait livré 200 A380 sur les 319 exemplaires commandés fermes depuis le lancement du programme.