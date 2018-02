Emirates confirme ses 20 Airbus A380 supplémentaires

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Emirates a transformé en commande ferme ce dimanche 11 février le protocole d'accord signé le 18 janvier dernier et portant sur 20 Airbus A380 supplémentaires auxquels s'ajoutent 16 options. Emirates n'a pas encore annoncé le choix de la motorisation. Les Airbus A380 de la compagnie aérienne sont propulsés à la fois par des Rolls-Royce Trent 900 et des Engine Alliance GP7200. Les 20 Airbus A380 supplémentaires seront livrés à Emirates d'ici à la fin 2022. Avec cette nouvelle commande, Emirates aura acquis un total de 178 A380, ce qui représente la moitié des très gros-porteurs européens vendus dans le monde depuis le lancement du programme.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.