Embraer livre son 1 500e E-Jet

Cette année-là, Embraer a lancé la seconde génération d'E-Jets, composé de trois appareils, l'E175-E2, l'E190-E2 et l'E195-E2. En avril 2018, Embraer a livré son premier E190-E2 à la compagnie régionale scandinave Wideroe.

La famille E-Jet d'Embraer est spécifiquement destinée au segment des 70 à 130 sièges. Embraer a vendu plus de 435 E-175 aux compagnies aériennes d'Amérique du Nord depuis janvier 2013.

