Embraer lance le Phenom 300E

La version améliorée du Phenom 300 est présentée au salon NBAA-BACE de Las Vegas, du 10 au 12 octobre.

Le constructeur brésilien Embraer vient de lancer une nouvelle version du Phenom 300, baptisée Phenom 300E (pour "enhanced" : améliorée).

Le jet léger présente un nouvel aménagement de cabine et un IFE dernier cri mis au point par Lufthansa Technik. Les sièges, dessinés par Embraer Aero Seating, proposent des appuie-têtes plus confortables avec des traversins, des accoudoirs rétractables et leur aménagement donne plus d'espace aux passagers. L'IFE a aussi été totalement revu par Lufthansa Technik, avec des écrans de 7 pouces descendant du plafond. La cabine elle même bénéficie aussi d'un système d'éclairage à ambiances variables. Enfin, la connectivité Bluetooth permet aux passagers de visualiser l'ensemble des contenus IFE sur leurs appareils personnels.

Initialement lancé en 2005, le Phenom 300 est entré en opération en 2009. Plus de 400 appareils ont été depuis livrés dans une quarantaine de pays. Les premières livraisons du Phenom 300E débuteront au premier trimestre 2018.

Le Phenom 300E est motorisé par deux moteurs Pratt&Whitney PW535E, avec un rayon d'action de 1 971 miles nautiques (3 650 kilomètres) et une capacité de six passagers.