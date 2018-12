Embraer et Boeing valident leur partenariat stratégique

Embraer et Boeing sont tombés d'accord sur les différentes modalités de leur partenariat stratégique dans le domaine des jets commerciaux et de l'avion de transport militaire KC-390.

Après des mois de négociations et une petite "résistance" judiciaire, Embraer et Boeing sont tombés d'accord sur les modalités de leur partenariat stratégique qui vise à créer deux coentreprises, l'une dédiée à "l'aviation commerciale", l'autre à l'avion de transport militaire KC-390. Embraer garde par contre la main sur ses autres activités militaires et le secteur des jets d'affaires. Le partenariat stratégique prévoit la création d'une première coentreprise dans laquelle Boeing détiendra 80 % des parts et Embraer les 20% restants. Une coentreprise qui logera tous les programmes d'avions commerciaux Embraer ainsi que les services associés et dont l'équipe dirigeante sera basée au Brésil avec un président et un directeur général dont les nationalités respectives restent à préciser. Le contrôle opérationnel et la gestion de la coentreprise seront exercés par Boeing, directement sous l'oeil de Dennis Muilenburg, président de Boeing. Embraer pourra néanmoins exercer un droit de veto sur certaines décisions stratégiques tel que le transfert d'activités au départ du Brésil.

L'autre coentreprise dont 51 % seront entre les mains d'Embraer - Boeing ayant les 49 % restants; aura pour objet de promouvoir et commercialiser l'avion de transport militaire KC-390. Les modalités de ce partenariat stratégique restent encore soumises à l'approbation du gouvernement brésilien.