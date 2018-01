Embraer double presque son volume de commandes en 2017

Pour l'avionneur brésilien, 2017 aura été une excellente année, puisqu'il a presque doublé son volume de commandes nettes, passant ainsi de 45 appareils en 2016 à 86 en 2017.

Le constructeur aéronautique brésilien a livré 210 appareils en 2017 dont 101 étaient des avions commerciaux et 109 des jets d'affaires (72 Phenom 100 et 300 et 37 Legacy ainsi qu'1 Lineage). Les livraisons sont ainsi proches de l'année 1997, qui vit 102 avions livrés.

Au cours du dernier trimestre 2017, l'avionneur a livré 23 avions commerciaux et 50 jets d'affaires. Embraer a également atteint le seuil des 1 400 E-Jets livrés, l'appareil symbolique ayant été livré à American Airlines qui a précédemment commandé 10 E175 supplémentaires.

L'E175 et l'E195-E2 auront été les deux appareils ayant fait l'objet des plus grosses commandes pour l'avionneur en 2017, avec respectivement 78 et 16 appareils commandés. La compagnie aérienne américaine SkyWest a la principale contributrice avec 50 E175 commandés.