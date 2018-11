Elixir Aircraft peaufine son prototype

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les cloisons de décrochage (fences) seront particulièrement utiles en cas de vrille, lors du dernier virage, à basse vitesse. "Leur but est d'empêcher le flux d'air turbulent post-décrochage d'atteindre les ailerons. Grâce à leur association avec le profil d'aile évolutif, le contôle aux ailerons reste efficace pendant le décrochage", commente Elixir Aircraft.

Elixir Aircraft poursuit son chemin de mise au point de son prototype d'avion léger monomoteur. Grâce à des conditions météo idéales tout l’été, le prototype de l’Elixir approche de la centaine d’heures de vol et a fait l'objet de modifications, dont les trois principales concernent l'ajoût d'une quille, de cloisons de décrochage et d'une nouvelle entrée d'air.

