Egnos V3 confié à Airbus Defence and Space

L’Agence spatiale européenne vient de sélectionner Airbus Defence and Space pour assurer la maîtrise d’œuvre du développement d’Egnos V3, le système d’augmentation par satellite européen de nouvelle génération.

Airbus Defense and Space a été retenu par l’Agence spatiale européenne pour assurer la maîtrise d'ouvrage du nouveau système européen d’augmentation par satellite Egnos V3. A ce titre, l'industriel sera chargé du développement, de l’intégration, du déploiement et de la préparation des opérations du système, ainsi que de la performance globale du système et du centre de traitement, qui est le cœur des algorithmes de navigation en temps réel. Pour cela, il s'appuiera sur un consortium d'une vingtaine de sous-traitants basés en France, en Allemagne, en Espagne et en Suisse.

Double fréquence.

Développé par l'ESA pour le compte de la Commission européenne et de l’Agence du GNSS européen (GSA), Egnos V3 doit fournir à partir de 2023 et pour 6 ans et demi des services de pointe, améliorés et sécurisés, pour l’aviation civile et de nouveaux utilisateurs terrestres et maritimes à travers l’Europe. Il devra garantir la continuité du service d'Egnos V2, lancé en 2011, et sera le premier système SBAS utilisant à la fois les signaux américains GPS et européens Galileo.

Le contrat entre l'ESA et Airbus Defence and Space a été officialisé le 26 janvier. Nicolas Chamussy, directeur général de la division Space Systems d’Airbus, a déclaré à son propos : « Ce programme est stratégique pour consolider la position d’Airbus dans le secteur de la navigation. La signature de ce contrat est le fruit de plus de cinq années d’intense travail d’équipe et d’investissement. »